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Общество

77 миллионов выделены Псковской области на выплаты за первого ребёнка

Псковская область получит  из федерального бюджета субвенцию в 77 млн 66,4 тыс. рублей на выплаты за рождение или усыновление первого ребёнка. Соответствующее постановление Правительства РФ, подписанное 31 декабря, было опубликовано 2 января на сайте кабинета министров.

Напомним, что общая сумма субвенций регионам на исполнение переданных полномочий по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка составила 21,4 млрд рублей.  Эти деньги предусмотрены в федеральном бюджете на 2018 год. 

По федеральному закону, право на получение выплаты возникает в случае, если ребёнок рождён или усыновлён после 1 января 2018 года, является гражданином России и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты.

Отметим, что в Псковской области выплата составит  10 тыс. 652 рубля.

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