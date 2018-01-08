Андрей Турчак о смерти Валентина Каленского: Это огромная боль и утрата для всех нас
Экс-губернатор Псковской области, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак выразил соболезнования в связи со смертью вице-спикера Псковского областного Собрания Валентина Каленского.
«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Валентина Григорьевича! Это огромная боль и утрата для всех нас, кто на протяжении многих лет с ним работал и дружил. Валентин Григорьевич был настоящим профессионалом, который всю свою жизнь посвятил на благо Псковской области и ее жителей. Светлая ему память!» - отмечается в соболезновании Андрея Турчака.