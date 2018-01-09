Иван Цецерский предложил создать добровольные дружины дорожных инспекторов в Пскове

15:58, 09 января 2018, ПАИ

В связи с сокращением сотрудников ГИБДД глава Пскова Иван Цецерский предложил создать добровольные дружины дорожных инспекторов. Об этом он заявил в ходе координационного совещания сегодня, 9 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Ивана Цецерского, в противном случае в 2019 году во время Международных Ганзейских дней в Пскове с огромным количеством гостей имеющимися силами будет не справиться.

Также глава города отметил, что псковские водители тепло отзываются о работе инспекторов.

Напомним, что Владимир Путин подписал указ, установивший с 1 января предельную штатную численность органов внутренних дел России, финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в количестве 894 тыс. 871 единица Таким образом, под сокращение попали 10 тысяч человек в подразделениях ГИБДД по всей стране.