Персек обкома КПРФ обратился в полицию с требованием пресечь распространение агитационного материала «Выборы 2018. Псковщина за Грудинина»

19:33, 09 января 2018, ПАИ

Псковские коммунисты требуют пресечь распространение на территории Пскова печатного агитационного материала «Выборы 2018. Псковщина за Грудинина». Как стало известно Псковскому агентству информации, с соответствующим заявлением первый секретарь Псковского областного комитета КПРФ Петр Алексеенко сегодня, 9 января, обратился к начальнику УВД по городу Пскову.

Напомним, ранее ПАИ сообщало, что Петр Алексеенко написал заявление в Избирательную комиссию Псковской области, в котором сообщил, что КПРФ «не имеет отношения» к данному агитационному материалу с эмблемой компартии.

Добавим, в конце декабря 2017 года Коммунистическая партия РФ выдвинула кандидатом на пост президента России беспартийного директора подмосковного ООО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина.