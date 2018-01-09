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Персек обкома КПРФ обратился в полицию с требованием пресечь распространение агитационного материала «Выборы 2018. Псковщина за Грудинина»

Псковские коммунисты требуют пресечь распространение на территории Пскова печатного агитационного материала «Выборы 2018. Псковщина за Грудинина». Как стало известно Псковскому агентству информации, с соответствующим заявлением первый секретарь Псковского областного комитета КПРФ Петр Алексеенко сегодня, 9 января, обратился к начальнику УВД по городу Пскову.

Напомним, ранее ПАИ сообщало, что Петр Алексеенко написал заявление в Избирательную комиссию Псковской области, в котором сообщил, что КПРФ «не имеет отношения» к данному агитационному материалу с эмблемой компартии.

Добавим, в конце декабря 2017 года Коммунистическая партия РФ выдвинула кандидатом на пост президента России беспартийного директора подмосковного ООО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина.

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