0
19:28
В Великих Луках прошел первый хоровой фестиваль Великолукской епархии
18:20
Голосование за участников премии «Народное признание — 2017» перевалило за экватор
17:56
Директор МФЦ Псковской области о неработающем банковском терминале: Мы решаем проблему
17:28
РЕВИЗИЯ: Порховский приют «Добрый»
16:37
Дома для переселенцев из ветхого жилья в Печорах проверит вице-губернатор
15:07
Прощание с Валентином Каленским (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:36
Центр помощи и досуга для детей войны начал работать в Пскове
Еще новости
Общество

Председатель Псковского облизбиркома выразил соболезнование родным и близким Валентина Каленского

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов от имени избирательных комиссий региона выразил соболезнование родным, близким и коллегам заместителя председателя областного Собрания депутатов, руководителя фракции «Единая Россия» Валентина Каленского в связи с его преждевременным уходом из жизни. Он скончался 8 января на 64-м году жизни от тяжелых травм, полученных в ДТП. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

«Сопереживаем и разделяем с вами боль и горечь от невосполнимой утраты. В это трудно поверить и больно принять. Грамотный руководитель, до тонкостей знающий свое дело, опытный политик, неравнодушный депутат, яркий, порядочный и целеустремленный человек, всегда доброжелательный, внимательный к людям - таким он останется в памяти всех, кто знал и работал вместе с Валентином Григорьевичем. Ему всегда были присущи спокойствие, выдержанность, взвешенные решения, желание быть полезным обществу и людям, у него было много планов и замыслов», - отметил Михаил Иванов.

Он подчеркнул, что «жизнь Валентина Каленского оборвалась слишком рано, но он оставил добрый след и успел сделать много хорошего для своих земляков». «Мы навсегда сохраним о нем светлую память. Скорбим вместе с вами»,- говорится в тексте соболезнования.

Напомним, 3 января вице-спикер облсобрания попал в дорожно-транспортное происшествие, несколько дней провёл в реанимации в тяжёлом состоянии.

8 января Валентин Каленский скончался на 64-м году жизни. 

Похороны пройдут сегодня, 10 января. Гражданская панихида состоится в 12:00 в Городском культурном центре (Псков, площадь Победы, дом 1).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Великих Луках прошел первый хоровой фестиваль Великолукской епархии
10 января 2018
В Великих Луках прошел первый хоровой фестиваль Великолукской епархии
Голосование за участников премии «Народное признание — 2017» перевалило за экватор
10 января 2018
Голосование за участников премии «Народное признание — 2017» перевалило за экватор
Директор МФЦ Псковской области о неработающем банковском терминале: Мы решаем проблему
10 января 2018
Директор МФЦ Псковской области о неработающем банковском терминале: Мы решаем проблему 3
Дома для переселенцев из ветхого жилья в Печорах проверит вице-губернатор
10 января 2018
Дома для переселенцев из ветхого жилья в Печорах проверит вице-губернатор
Прощание с Валентином Каленским (ФОТОРЕПОРТАЖ)
10 января 2018
Прощание с Валентином Каленским (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Центр помощи и досуга для детей войны начал работать в Пскове
10 января 2018
Центр помощи и досуга для детей войны начал работать в Пскове
Александр Котов: Люди ценили и уважали Валентина Каленского
10 января 2018
Александр Котов: Люди ценили и уважали Валентина Каленского
Михаил Ведерников о Валентине Каленском: Мы провожаем в последний путь человека, который посвятил себя развитию Псковской области
10 января 2018
Михаил Ведерников о Валентине Каленском: Мы провожаем в последний путь человека, который посвятил себя развитию Псковской области

Идет загрузка...