Председатель Псковского облизбиркома выразил соболезнование родным и близким Валентина Каленского

11:37, 10 января 2018, ПАИ

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов от имени избирательных комиссий региона выразил соболезнование родным, близким и коллегам заместителя председателя областного Собрания депутатов, руководителя фракции «Единая Россия» Валентина Каленского в связи с его преждевременным уходом из жизни. Он скончался 8 января на 64-м году жизни от тяжелых травм, полученных в ДТП. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

«Сопереживаем и разделяем с вами боль и горечь от невосполнимой утраты. В это трудно поверить и больно принять. Грамотный руководитель, до тонкостей знающий свое дело, опытный политик, неравнодушный депутат, яркий, порядочный и целеустремленный человек, всегда доброжелательный, внимательный к людям - таким он останется в памяти всех, кто знал и работал вместе с Валентином Григорьевичем. Ему всегда были присущи спокойствие, выдержанность, взвешенные решения, желание быть полезным обществу и людям, у него было много планов и замыслов», - отметил Михаил Иванов.

Он подчеркнул, что «жизнь Валентина Каленского оборвалась слишком рано, но он оставил добрый след и успел сделать много хорошего для своих земляков». «Мы навсегда сохраним о нем светлую память. Скорбим вместе с вами»,- говорится в тексте соболезнования.

Напомним, 3 января вице-спикер облсобрания попал в дорожно-транспортное происшествие, несколько дней провёл в реанимации в тяжёлом состоянии.

8 января Валентин Каленский скончался на 64-м году жизни.

Похороны пройдут сегодня, 10 января. Гражданская панихида состоится в 12:00 в Городском культурном центре (Псков, площадь Победы, дом 1).