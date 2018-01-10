Александр Котов: Люди ценили и уважали Валентина Каленского

12:54, 10 января 2018, ПАИ

10 января на церемонии прощания с вице-спикером Псковского областного Собрания Валентином Каленским председатель регионального парламента Александр Котов от лица коллег-депутатов и однопартийцев выразил глубокие соболезнования в адрес родных и близких умершего. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с гражданской панихиды, которая проходит в Городском культурном центре Пскова.

«Валентин Каленский всегда работал с полной отдачей сил. На протяжении более 25 лет он возглавлял систему потребительской кооперации области. Активно занимался политической деятельностью. Его ценили, уважали, ему доверяли люди за чуткое и внимательное отношение к ним Для нас это серьезная утрата, мы сегодня скорбим со всеми. Валентин Григорьевич, прощай, прости, если обидели тебя», - сказал Александр Котов.

«Вся потребительская кооперация области и России скорбит по уходу Валентина Григорьевича. Были надежды, планы... Человек умирает дважды: когда умирает биологической смертью, когда уходит из памяти. Долгой памяти, Валентин Григорьевич», - добавил председатель правления Центросоюза России Владислав Грибков.

Напомним, 3 января вице-спикер облсобрания попал в дорожно-транспортное происшествие, несколько дней провёл в реанимации в тяжёлом состоянии. 8 января Валентин Каленский скончался на 64-м году жизни. Похороны состоятся сегодня, 10 января.