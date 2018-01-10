Владимир Путин пообещал приравнять МРОТ к прожиточному минимуму в мае

17:59, 10 января 2018, ПАИ

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет доведен до прожиточного минимума раньше, чем это планировалось, - с 1 мая. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с рабочими Тверского вагоностроительного завода, сообщает газета «Известия».

«У нас позитивная динамика российской экономики сохраняется: меньше, чем мы ожидали дефицит бюджета, растут золотовалютные резервы. То есть экономика России на подъеме, и этот тренд сохраняется. У нас есть возможность с 1 мая текущего года уравнять МРОТ и прожиточный минимум, мы это сделаем», - заявил Владимир Путин.

Напомним, что ранее МРОТ планировалось уравнять с прожиточным минимумом с 1 января 2019 года.