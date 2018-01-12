В нескольких деревнях Великолукского района планируется отключение электроэнергии

22:48, 12 января 2018, ПАИ

В нескольких деревнях Великолукского района планируется отключение электроэнергии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной администрации.

Света не будет в следующих поселениях:

15 января с 13:00 до 16:00 в д. Пестриково, с 10:00 до 17:00 в д. Рудня (Пореченская волость), д. Синие ворота, д. Заснежное;

16 января с 13:00 до 16:00 в д. Рябиновка, с 10.00 до 17.00 в д. Рудня (Пореченская волость), д.Синие ворота, д. Заснежное;

18 января с 13.00 до 16:00 в части д. Купуй, с 10:00 до 17:00 д. Рудня (Пореченская волость), д.Синие ворота, д. Заснежное;

19 января с 13:00 до 16:00 в д. Покарево, с 10:00 до 17:00 д. Рудня (Пореченская волость), д.Синие ворота, д. Заснежное.