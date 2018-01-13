Интересных материалов и отзывчивых читателей пожелал Михаил Ведерников псковским журналистам

14:29, 13 января 2018, ПАИ

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников средств массовой информации региона с профессиональным праздником. Напомним, что в День российской печати он проводит в Острове неформальную встречу с представителями журналистского сообщества области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, открывая разговор, Михаил Ведерников пожелал псковским СМИ интересных материалов, отзывчивых читателей и финансового благополучия.

В открытом диалоге принимает участие 40 человек — руководители и сотрудники областных и муниципальных газет, телевидения, радиостанций и интернет-изданий.

Напомним, День российской печати отмечается ежегодно 13 января. В этот день в 1703 году по указу Петра I вышел в свет первый номер российской газеты «Ведомости».