Включение блинов и пельменей в список ЮНЕСКО инициировал депутат от ЛДПР

18:15, 13 января 2018, ПАИ

Включить в список нематериального наследия ЮНЕСКО пельмени и блины предлагает депутат Государственной Думы от ЛДПР Александр Курдюмов. Об этом он заявил РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой о включении в список ЮНЕСКО багета.

«Пельмени я бы внес, блины, наш русский продукт, вкуснейший русский продукт. Пельмени и блины – то, что всегда делают в наших домах. В России в каждом доме делают пельмени и в каждом доме пекут блины. Два продукта, которые можно внести и которые должны пройти сквозь века», — подчеркнул Александр Курдюмов.

Он сказал, что в ЛДПР подготовят соответствующую инициативу.