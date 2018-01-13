0
20:48
Встреча Михаила Ведерникова с региональными журналистами в День печати (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:28
До -12 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 14 января
15:47
Глава облизбиркома о псковских журналистах: Своим трудом вы отстаиваете важнейшее право человека – право на свободу слова
15:38
Руководители Пскова: СМИ являются важным связующим звеном между органами власти и общественностью
14:43
Александр Котов: Значение оперативной, точной, объективной информации невозможно переоценить в любое время
14:42
За неравнодушие и активную жизненную позицию поблагодарил Николай Цветков работников псковских СМИ
14:29
Интересных материалов и отзывчивых читателей пожелал Михаил Ведерников псковским журналистам
Еще новости
Общество

Включение блинов и пельменей в список ЮНЕСКО инициировал депутат от ЛДПР

Включить в список нематериального наследия ЮНЕСКО пельмени и блины предлагает депутат Государственной Думы от ЛДПР  Александр Курдюмов. Об этом он заявил РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой о включении в список ЮНЕСКО багета.

«Пельмени я бы внес, блины, наш русский продукт, вкуснейший русский продукт. Пельмени и блины – то, что всегда делают в наших домах. В России в каждом доме делают пельмени и в каждом доме пекут блины. Два продукта, которые можно внести и которые должны пройти сквозь века», — подчеркнул Александр Курдюмов.

Он сказал, что в ЛДПР подготовят соответствующую инициативу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Встреча Михаила Ведерникова с региональными журналистами в День печати (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13 января 2018
Встреча Михаила Ведерникова с региональными журналистами в День печати (ФОТОРЕПОРТАЖ)
До -12 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 14 января
13 января 2018
До -12 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 14 января
Глава облизбиркома о псковских журналистах: Своим трудом вы отстаиваете важнейшее право человека – право на свободу слова
13 января 2018
Глава облизбиркома о псковских журналистах: Своим трудом вы отстаиваете важнейшее право человека – право на свободу слова
Руководители Пскова: СМИ являются важным связующим звеном между органами власти и общественностью
13 января 2018
Руководители Пскова: СМИ являются важным связующим звеном между органами власти и общественностью
Александр Котов: Значение оперативной, точной, объективной информации невозможно переоценить в любое время
13 января 2018
Александр Котов: Значение оперативной, точной, объективной информации невозможно переоценить в любое время
За неравнодушие и активную жизненную позицию поблагодарил Николай Цветков работников псковских СМИ
13 января 2018
За неравнодушие и активную жизненную позицию поблагодарил Николай Цветков работников псковских СМИ
Интересных материалов и отзывчивых читателей пожелал Михаил Ведерников псковским журналистам
13 января 2018
Интересных материалов и отзывчивых читателей пожелал Михаил Ведерников псковским журналистам
Михаил Ведерников в День печати проводит приём для руководителей псковских СМИ
13 января 2018
Михаил Ведерников в День печати проводит приём для руководителей псковских СМИ 2

Идет загрузка...