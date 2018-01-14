Более 200 тысяч человек приняли участие в едином дне сбора подписей «Единой России»

20:53, 14 января 2018, ПАИ

По данным «Единой России», сегодня в общественные приемные Партии пришли более 200 тысяч человек, желающих оставить свою подпись в поддержку самовыдвижения Владимира Путина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ЦИК Партии «Единая Россия».

Напомним, что 14 января «Единую Россию» предоставила помещения общественных приёмных для сбора подписей в поддержку Владимира Путина. Партия предоставила несколько сотен площадок в 85 регионах.

В Псковской области в общественных приемных партии сбор подписей шел до 19:00.