Площадки для сбора подписей в поддержку самовыдвижения Путина от псковского отделения «Единой России» работают сегодня

12:36, 14 января 2018, ПАИ

Сегодня, 14 января, партия «Единая Россия» предоставит свои площадки в общественных приемных для сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина. Псковичи смогут оставить свою подпись до 19:00.

На данный момент Владимира Путина уже поддержали врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, заместитель губернатора Псковской области по внутренней политике Николай Цветков, глава Пскова Иван Цецерский, доверенное лицо президента РФ Владимира Путина, член политсовета Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Елена Косенкова.

Напомним, что в декабре 2017 года Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата Владимира Путина на президентских выборах 2018 года, а также ее уполномоченных. В состав инициативной группы избирателей вошли 668 человек, в том числе председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная и член Общественной палаты РФ, руководитель Центра лечебной педагогики Псковской области Андрей Царев.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.