В школах могут усилить меры безопасности после ЧП в Перми

18:11, 15 января 2018, ПАИ

Меры безопасности могут усилить в российских школах, после детального расследования инцидента в пермской школе. Об этом заявила журналистам в понедельник вице-премьер РФ Ольга Голодец, сообщает РИА Новости.

Напомним, что сегодня, 15 января, в 8:19 утра в пермской школе №127 произошла драка с применением ножей. Потасовку пытались предотвратить педагоги и школьники.

«Будет сформирована рабочая группа во главе с министром образования по разбору ситуации в пермской школе», - проинформировала СМИ Ольга Голодец.

Она также сообщила, что после происшествия в пермской школе в клиники доставлены 12 человек, у троих из них состояние тяжелое (у педагога и двух детей), они находятся в реанимации. «Сейчас все усилия направлены на сохранение жизней и здоровья пострадавших людей», - добавила Ольга Голодец.