0
20:14
Изменения в генплан Пскова рассмотрели участники публичных слушаний
18:42
22 января НТВ расскажет про попавшего в тюрьму по ложному обвинению журналиста «Псковской правды»
18:41
Более 500 тысяч гостей ожидаются в Пскове во время Ганзейских дней
18:12
Проблемы жителей избирательного округа №8 решали власти Пскова 16 января (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:45
Благоустройством территории возле Перинатального центра Пскова займётся застройщик
16:22
Задание на дом: ПАИ-live с Алексеем Кирилловым (ВИДЕО)
15:54
Недостроенное здание рядом с Народной, 15 в Пскове планируется разобрать
Еще новости
Общество

Психологи посоветовали убирать новогодние ёлки сразу после праздников

Психологи рассказали о самом подходящем времени для того, чтобы убрать новогоднюю ёлку. По мнению специалистов, лучше всего это сделать в первый рабочий день после новогодних праздников или же сразу после Старого Нового года. Об этом заявила кандидат психологических наук Ольга Махоновская, сообщает РИА-Новости.

«Для взрослых для того, чтобы настроиться на рабочий лад – в первый рабочий день. Для школьников – сразу после окончания каникул. Это как некий такой ритуал перенастройки и настройки на рабочую волну», - отметила Ольга Махоновская.

Напомним, что 15 января в Пскове приступили к демонтажу центральной городской ёлки. Чтобы полностью разобрать ёлку, подрядчику потребуется 3-4 дня. А с 20 января по 25 января поэтапно будут убраны новогодние украшения с Октябрьского проспекта, улиц Некрасова, Яна Фабрициуса, Юбилейной. Также с 26 января начнут снимать консоли на Рижском проспекте. А до 29 января разберут светодиодные конструкции в Детском парке и светящийся куб на улице Пушкина. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Изменения в генплан Пскова рассмотрели участники публичных слушаний
16 января 2018
Изменения в генплан Пскова рассмотрели участники публичных слушаний
22 января НТВ расскажет про попавшего в тюрьму по ложному обвинению журналиста «Псковской правды»
16 января 2018
22 января НТВ расскажет про попавшего в тюрьму по ложному обвинению журналиста «Псковской правды» 2
Более 500 тысяч гостей ожидаются в Пскове во время Ганзейских дней
16 января 2018
Более 500 тысяч гостей ожидаются в Пскове во время Ганзейских дней 2
Проблемы жителей избирательного округа №8 решали власти Пскова 16 января (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16 января 2018
Проблемы жителей избирательного округа №8 решали власти Пскова 16 января (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Благоустройством территории возле Перинатального центра Пскова займётся застройщик
16 января 2018
Благоустройством территории возле Перинатального центра Пскова займётся застройщик
Задание на дом: ПАИ-live с Алексеем Кирилловым (ВИДЕО)
16 января 2018
Задание на дом: ПАИ-live с Алексеем Кирилловым (ВИДЕО)
Недостроенное здание рядом с Народной, 15 в Пскове планируется разобрать
16 января 2018
Недостроенное здание рядом с Народной, 15 в Пскове планируется разобрать 1
Администрация Пскова через суд потребует зарыть котлован на Народной, 4в
16 января 2018
Администрация Пскова через суд потребует зарыть котлован на Народной, 4в 1

Идет загрузка...