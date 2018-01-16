Психологи посоветовали убирать новогодние ёлки сразу после праздников

12:15, 16 января 2018, ПАИ

Психологи рассказали о самом подходящем времени для того, чтобы убрать новогоднюю ёлку. По мнению специалистов, лучше всего это сделать в первый рабочий день после новогодних праздников или же сразу после Старого Нового года. Об этом заявила кандидат психологических наук Ольга Махоновская, сообщает РИА-Новости.

«Для взрослых для того, чтобы настроиться на рабочий лад – в первый рабочий день. Для школьников – сразу после окончания каникул. Это как некий такой ритуал перенастройки и настройки на рабочую волну», - отметила Ольга Махоновская.

Напомним, что 15 января в Пскове приступили к демонтажу центральной городской ёлки. Чтобы полностью разобрать ёлку, подрядчику потребуется 3-4 дня. А с 20 января по 25 января поэтапно будут убраны новогодние украшения с Октябрьского проспекта, улиц Некрасова, Яна Фабрициуса, Юбилейной. Также с 26 января начнут снимать консоли на Рижском проспекте. А до 29 января разберут светодиодные конструкции в Детском парке и светящийся куб на улице Пушкина.