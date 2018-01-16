Александр Котов: Если Михаилу Гавунасу нечего опасаться и вины его нет, то мог бы спокойно приехать и дать показания

12:09, 16 января 2018, ПАИ

«Если Михаилу Гавунасу нечего опасаться и вины его нет, то мог бы спокойно сюда приехать, дать показания. Если решение суда будет не таким, каким бы хотелось фигуранту уголовного дела, его можно обжаловать», - заявил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в интервью газете «Псковская правда».

«Дело Гавунаса — не политический конфликт, ситуация исключительно в юридической плоскости. И соответственно это «дело» надо решать в рамках законодательства, в том числе и уголовного», - добавил спикер.

Александр Котов высказал мнение, что «такая же история по делу Олега Брячака». «Заявлять о политических конфликтах им, конечно, сейчас выгодно. Создавать образ обиженных — это у нас любят», - резюмировал спикер.

Он также добавил, что не видит в регионе «затяжных политических конфликтов». «Всегда есть возможность дискуссии и обсуждения, есть разные точки зрения. То, что некоторые называют политическими конфликтами, таковыми не являются», - считает он.

Напомним, экс-депутат Псковского областного Собрания Михаил Гавунас в настоящее время находится в международном розыске. По данным СМИ, он скрывается в Израиле, гражданством которого он обладает. 11 июня 2015 года в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту легализации в 2010 году акций ЗАО «Псковпищепром», добытых преступным путем, на сумму 1 миллиард 108 миллионов 456 тысяч 301 рубль. Ущерб, нанесенный при этом Псковской области, оценивается в 1 миллиард 174 миллиона 496 тысяч 655 рублей 36 копеек.

Депутату Псковской городской Думы, лидеру регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олегу Брячаку в конце декабря 2017 года было предъявлено обвинение в рамках расследования уголовного дела в совершении четырех эпизодов преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 и ч.4 ст.159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). По версии следствия, в 2011-2013 годах Олег Брячак через подконтрольные фирмы незаконно получил кредиты. В результате банку причинен ущерб на общую сумму более 200 миллионов рублей.