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22 января НТВ расскажет про попавшего в тюрьму по ложному обвинению журналиста «Псковской правды»

22 января в 21:40 на НТВ состоится премьера 16-серийного фильма «Последняя статься журналиста», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе телеканала.

Кадр из фильма

В центре сюжета сериала - молодой корреспондент газеты «Псковская правда» Олег Верховцев, в силу обстоятельств оказывающийся в тюрьме по ложному обвинению. Действие картины происходит в 1980-90-х годах.

Главную роль в сериале Дмитрий Паламарчук. Съемки сериала проходили в Санкт-Петербурге и Пскове в 2016 году

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