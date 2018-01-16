22 января НТВ расскажет про попавшего в тюрьму по ложному обвинению журналиста «Псковской правды»
22 января в 21:40 на НТВ состоится премьера 16-серийного фильма «Последняя статься журналиста», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе телеканала.
В центре сюжета сериала - молодой корреспондент газеты «Псковская правда» Олег Верховцев, в силу обстоятельств оказывающийся в тюрьме по ложному обвинению. Действие картины происходит в 1980-90-х годах.
Главную роль в сериале Дмитрий Паламарчук. Съемки сериала проходили в Санкт-Петербурге и Пскове в 2016 году.