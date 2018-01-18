Ксения Собчак планирует победить на выборах в Госдуму 2021 года

17:52, 18 января 2018, ПАИ

Журналистка Ксения Собчак мотивировала своё участие в президентских выборах возможностью заявить о своей позиции, чтобы затем участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году. Об этом она заявила на встрече с жителями Бердска, сообщает Interfax.ru.

«Хороший срок три года. У нас такая страна, для того, чтобы привлечь максимальное внимание к определенным проблемам нужно сначала участвовать в президентской кампании, чтобы потом победить в думских. Надеюсь, я смогу принять в этих выборах участие и победить», - заявила она журналистам.

Говоря о президентских выборах, Ксения Собчак отметила, что победу на выборах одержит Владимир Путин.



«У нас есть только один конкурент на этих выборах, который всегда побеждает. Это Владимир Владимирович Путин. Поэтому давайте будем реалистами и будем говорить друг другу правду», - сказала она .

По её словам, участие в президентских выборах для неё - это своего рода подготовка к предстоящим выборам в Госдуму РФ.

«Моя цель - не президентские выборы. Моя цель - думские выборы. Цель - создание партии, и в том, чтобы сейчас на этих выборах меня могли услышать миллионы сограждан», - добавила она.

Ксения Собчак также отметила, что из необходимых для ее регистрации 100 тысяч подписей, собрано 70 тысяч.

Напомним, что выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.