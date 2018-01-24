АВТОЭКСПЕРТ: Как сдать на права в 2018 году? (ВИДЕО)

12:35, 24 января 2018, ПАИ

Не исключено, что уже очень скоро для того, чтобы поменять водительское удостоверение, надо будет пройти переэкзаменовку, а не просто предъявить справку о здоровье. По крайней мере, с таким предложением выступил Союз автошкол России, сейчас его рассматривают в ГИБДД. Авторы инициативы считают, что неплохо проверить водителей, получавших права до ужесточения контроля за работой автошкол и сдачей экзаменов. И что никому не повредит перечитать актуальную версию Правил дорожного движения. Очевидно, что у инициативы найдутся как сторонники, так и противники – в том числе в среде самих автолюбителей. С одной стороны, неплохо отсеять тех, кто много лет назад купил права или сдал экзамен благодаря везению и не слишком строгим требованиям. С другой – любому может быть немного боязно: «А сам-то я пройду переэкзаменовку по новым правилам, несмотря на многолетний стаж?» Лично я за рулем уже очень давно - 19 лет. За эти почти два десятилетия Правила дорожного движения изменились разительно: появились новые знаки, типы разметок и даже правила проезда перекрестков. Тем не менее, основополагающие нормы движения остались прежними. Вместе со своим другом, псковским видеоблогером Кареном Минасяном, я решил попробовать снова сдать на права. Так сказать, «в тестовом режиме». Благо сотрудники регионального управления ГИБДД любезно предоставили нам такую возможность.

Теория

Ранним субботним утром мы оказались в экзаменационном классе на Труда, 75. Мониторы бездушных и беспристрастных машин пребывали в полной готовности. Инспектор командным голосом объясняет: «4 блока по 5 вопросов. Ошибка в вопросе - дополнительный блок вопросов и 5 минут добавочного времени. 3 ошибки - не сдал. 2 ошибки в одном блоке - не сдал. Время экзамена - 20 минут».

Чтобы не мешать экзаменуемым, выходим в коридор и засекаем время. Первый несдавший выходит уже через минуту. С завидной периодичностью один за другим подтягиваются остальные несдавшие. Через 10 минут экзамен закончен. Из 15 человек сдали всего 5. Удивительно мало, но подделать результаты невозможно.

После всех садимся с Кареном за компьютеры и пробуем пройти тест. Карен завалился уже на втором блоке, отвечая быстро, почти не вчитываясь в вопросы. Закономерный результат. Я решил вчитываться в каждую букву. Мне удалось продержаться до четвертого вопроса четвертого блока. Не хватило совсем чуть-чуть. И это при том, что я совершенно не готовился. Анализ ошибок показал, что губительными для меня стали вопросы, как раз связанные с нововведениями последних лет: желтая разметка, маршрутки и так далее.

Автодром

На автодроме ситуация у большинства учеников была ничуть не лучше, чем на сдаче теории. Грубые ошибки в управлении, сбитые конусы и даже включение задней передачи вместо первой. Справились с испытанием менее трети экзаменуемых.

Сложность маршрута решили проверить и мы. Первым выехал Карен на микроавтобусе VW T5. Даже учитывая то, что тестовая трасса не предназначена для таких крупных машин, он легко справился со всеми упражнениями за 2 минуты 40 секунд вместо отведенных 10 минут. И это при том, что все задания он делал очень медленно и аккуратно. А в это время сдающие болтали, курили и занимались не совсем тем, что требовалось от них: следить за ошибками других, чтобы их не повторять. Как итог - все наступали на одни и те же грабли.

Настала моя очередь. Я также выполнял упражнения на своем автомобиле - крупном минивэне с большим радиусом разворота. Первую попытку я решил пройти в спортивном режиме, что вскоре привело к сбитому конусу: не сдал. Личным примером я доказал, что спешить не стоит, ведь никто не торопит, а отведенного времени более чем достаточно.

Вторую попытку я ехал аккуратно и без накладок выполнил все упражнения за 2 минуты 22 секунды, то есть в 4 раза быстрее необходимого.

P. S. Сдавать экзамен в городе мы не стали, так как из-за нас процедура сдачи экзамена могла выйти из отведенных временных рамок. Но кое-какие выводы мы все-таки сделали.

Выводы

Сдать на права не так сложно, как кажется, но только при одном непременном условии: надо готовиться. Нужно вникать или даже заучивать билеты. Нужно тренироваться на автодроме с друзьями или родителями, нужно ездить по учебному маршруту пассажиром и заучить все знаки и светофоры, встречающиеся на пути.

У меня сложилось ощущение, что некоторые вообще не готовились и решили, что как-нибудь угадают ответы. Автодром показал у многих полное отсутствие практики. Казалось, что люди впервые сели в автомобиль, хотя сдают они исключительно на тех машинах, на которых учились. Да, на нашей стороне был многолетний опыт вождения, но ведь подготовку к экзаменам никто не отменял. Еще один фактор - волнение, но по этой причине при нас очевидно «провалился» только один экзаменуемый. Девушка проехала всю трассу чисто, а под конец, вместо того, чтоб покинуть автомобиль, поехала на нем дальше. Если бы она внимательно следила за процедурой, то наверняка не совершила бы такой ошибки.

Вывод неутешительный: большинство провалившихся виноваты сами, что говорит не только о безответственном подходе к экзамену самих сдающих, но и бросает тень на уровень подготовки в псковских автошколах.