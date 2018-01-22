В 2 млн рублей обойдётся снос старого здания школы в Дно

12:18, 22 января 2018, ПАИ

В 2 миллион 41 тысячу рублей обойдётся снос старого здания школы №50 в Дно. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

С помощью электронного аукциона в настоящее время ведётся поиск подрядной организации, которая займётся выполнением работ по сносу и вывозом строительного мусора.

Напомним, что здание новой школы №50 для 500 учеников планируется возвести здесь же, на улице Дзержинского, 17. Оно заменит старую постройку, возведённую в 1928 году. Во время Великой Отечественной войны она была частично разрушена, в 1946-1947 годах на уцелевшем цоколе к оставшимся стенам пристроили недостающие части.

Напомним, что речь о строительстве школы в Дно шла 30 октября 2017 года на встрече врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с вице-премьером Ольгой Голодец. Тогда заместитель председателя Правительства выразила готовность поддержать заявку региона в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях». На возведение школы в Дно Министерство образования выделит 250 млн рублей.

В заявку от Псковской области также включены пункты о строительстве в 2019-2020 годах новых школ в Великих Луках, Пскове и Гдовском районе.