1
21:22
Вопросы поддержки ветеранов и патриотического воспитания молодёжи обсудил Михаил Ведерников с Собранием высшего офицерского состава
20:55
До -12 градусов ожидается в Псковской области 23 января
20:17
Врио губернатора поручил представить проект создания инфраструктуры для туристов в селе Мелетово до конца недели
19:39
Более 3 тысяч псковичей заболели ОРВИ за неделю
18:49
ОНФ: 88% россиян выступают за раздельный сбор мусора
18:31
Андрей Агапов: Вывоз псковских отходов в Порхов не нарушает никаких требований
17:56
Два спектакля представит Государственный Театр Наций в рамках Пушкинского фестиваля в Пскове
Еще новости
Общество

В 2 млн рублей обойдётся снос старого здания школы в Дно

В 2 миллион 41 тысячу рублей обойдётся снос старого здания школы №50 в Дно. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

С помощью электронного аукциона в настоящее время ведётся поиск подрядной организации, которая займётся выполнением работ по сносу и вывозом строительного мусора.

Напомним, что здание новой школы №50 для 500 учеников планируется возвести здесь же, на улице Дзержинского, 17. Оно заменит старую постройку, возведённую в 1928 году. Во время Великой Отечественной войны она была частично разрушена, в 1946-1947 годах на уцелевшем цоколе к оставшимся стенам пристроили недостающие части.

Напомним, что речь о строительстве школы в Дно шла 30 октября 2017 года на встрече врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с вице-премьером Ольгой Голодец. Тогда заместитель председателя Правительства выразила готовность поддержать заявку региона в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях».  На возведение школы в Дно Министерство образования выделит 250 млн рублей.

В заявку от Псковской области также включены пункты о строительстве в 2019-2020 годах новых школ в Великих Луках, Пскове и Гдовском районе.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Вопросы поддержки ветеранов и патриотического воспитания молодёжи обсудил Михаил Ведерников с Собранием высшего офицерского состава
22 января 2018
Вопросы поддержки ветеранов и патриотического воспитания молодёжи обсудил Михаил Ведерников с Собранием высшего офицерского состава
До -12 градусов ожидается в Псковской области 23 января
22 января 2018
До -12 градусов ожидается в Псковской области 23 января
Врио губернатора поручил представить проект создания инфраструктуры для туристов в селе Мелетово до конца недели
22 января 2018
Врио губернатора поручил представить проект создания инфраструктуры для туристов в селе Мелетово до конца недели
Более 3 тысяч псковичей заболели ОРВИ за неделю
22 января 2018
Более 3 тысяч псковичей заболели ОРВИ за неделю
ОНФ: 88% россиян выступают за раздельный сбор мусора
22 января 2018
ОНФ: 88% россиян выступают за раздельный сбор мусора
Андрей Агапов: Вывоз псковских отходов в Порхов не нарушает никаких требований
22 января 2018
Андрей Агапов: Вывоз псковских отходов в Порхов не нарушает никаких требований
Два спектакля представит Государственный Театр Наций в рамках Пушкинского фестиваля в Пскове
22 января 2018
Два спектакля представит Государственный Театр Наций в рамках Пушкинского фестиваля в Пскове
Сделать бесплатным вывоз мусора на год для жителей Порховского района предложил Александр Кузнецов
22 января 2018
Сделать бесплатным вывоз мусора на год для жителей Порховского района предложил Александр Кузнецов

Идет загрузка...