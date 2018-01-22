Первый этап Кубка Псковской области по ралли состоится 17 февраля

21:21, 22 января 2018, ПАИ

17 февраля состоится 1-й этап Кубка Псковской области по ралли 2018 года. Гонка «Лавры - Железово» состоится в Печорском районе, сообщил Псковскому агентству информации президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич.

Сегодня, 22 января, начался прием заявок на участие в ралли. Завершится он 9 февраля. Подать заявки можно по электронной почте faspo@inbox.ru или по телефону (8112)-75-33-70.

Число заявок на соревнование не ограничено, организаторы ожидают порядка 30 экипажей.

«Участок Лавры - Железово зарекомендовал себя как один из самых интересных в России. От деревни Лавры до деревни Железово участники соревнований проедут четыре раза. После двух спецучастков будет технический перерыв, чтобы дать возможность поменять резину либо устранить неисправности», – уточнил Олег Мыслевич. Общая протяжённость трассы гонки - 130,13 км.

По регламенту ралли, ознакомление с трассой будет проводиться в субботу, 17 февраля, с 8:30 до 10:30 в свободном режиме. Максимальное количество проездов – 2. Каждый экипаж должен ознакомиться с трассой всех спецучастков не менее одного раза.

Официальная церемония открытия соревнований состоится 17 февраля с 13:00 до 13:15 на центральной площади в деревне Лавры Печорского района. Церемония открытия соревнования состоится на центральной площади Лавров в 13:00. Старт ралли - в 13:30. Награждение победителей будет в 19:00 в Доме культуры в Лаврах.

Организаторами соревнования выступили администрация Печорского района, администрация Лавровской волости, Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту и региональная Федерация автоспорта.

Напомним, вторым этапом Кубка Псковской области по ралли 2018 года станет ралли «Голубые озёра», третий этап запланирован на 10 июня, это будет ралли «Струги Красные», четвёртый этап предполагается провести в рамках гонки «900 озёр», а пятый, финальный, – ралли «Псков».