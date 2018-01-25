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Общество

Псковские компании и организации вновь приглашают подписать Кодекса добросовестных практик в интернете

Управление Роскомнадзора по Псковской области 30 января проводит вторую часть Регионального этапа подписания Кодекса добросовестных практик в сети интернет, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства. Текст Кодекса, открытого для присоединения любой заинтересованной стороны, размещен на Портале персональных данных Уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных в разделе «Кодекс добросовестных практик»

К участию в мероприятии приглашаются операторы персональных данных, зарегистрированные в установленном порядке на территории Псковской области. 

Подписанты подтверждают свою готовность содействовать обеспечению безопасного информационного пространства в интернете на основе требований законодательства Российской Федерации, положений международных договоров, рекомендаций уполномоченных органов государственной власти, а также создания, развития и внедрения мероприятий по формированию культуры безопасного поведения в Сети.​​

​Впервые Кодекс был подписан прошлой осенью в Москве на VII Международной конференции «Защита персональных данных». В присутствии руководителя Роскомнадзора Александра Жарова подписи под Кодексом поставили представители более 30 организаций и коммерческих компаний.  16 ноября 2017 года в присутствии руководителя Управления Роскомнадзора по Псковской области Дмитрия Федорова подписи под Кодексом поставили представители организаций и коммерческих компаний Псковской области, в том числе редакции СМИ.

Для участия в процедуре подписания Кодекса необходимо не позднее  15:00 28 января распечатать бланк Акта, подписать его, скрепить подпись печатью (при ее наличии), создать скан подписанного Акта и сохранить его в файл формата «jpg», в названии файла скана Акта указать наименование организации (например:  «СМИ Заря.jpg»), отправить файл скана в электронные адреса rsockanc60@rkn.gov.ru, cei@mail.ru, а оригинал подписанного Акта направить в Управление Роскомнадзора по Псковской области. Скачать бланк можно здесь>>> 

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