Юрий Сорокин избран вице-спикером Псковского областного Собрания

14:29, 25 января 2018, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания Юрий Сорокин тайным голосованием избран на должность заместителя председателя регионального парламента, осуществляющего полномочия без отрыва от основной деятельности. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с 17-й сессии заксобрания, которая проходит сегодня, 25 января.

За кандидатуру Юрия Сорокина проголосовал 31 депутат, против - 1. «Приложу все усилия, опыт и знания, чтобы оправдать ваше доверие. С присущими мне усердием и тщательностью буду выполнять все указания нашего председателя на благо жителей области», - обратился к депутатам вновь избранный вице-спикер.

Напомним, должность заместителя председателя Собрания освободилась в связи со скоропостижным уходом Валентина Каленского, попавшего 3 января в дорожно-транспортное происшествие и получившего несовместимые с жизнью травмы. В областном Собрании депутат возглавлял фракцию «Единая Россия» и занимал должность вице-спикера без отрыва от основной деятельности.

Добавим, Юрий Сорокин является заместителем руководителя фракции «Единой России», членом президиума регионального политического совета, координатором партийного проекта «Детский спорт» в Псковской области.