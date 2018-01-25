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В эфире ПАИ-live стартовал финал виртуального Чемпионата мира по футболу среди игроков ФК «Псков-747» (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)

В прямом эфире проекта ПАИ-live стартовала трансляция финала виртуального Чемпионата мира по футболу среди игроков ФК «Псков-747». Сегодня будут сыграны последние два матча. Сначала стоится игра за третье место между Денисом Долгим и Михаилом Севастьяновым. А затем на виртуальные поля выйдут Владислав Емельянов и Алексей Семряков. В матче между последними и решится, кто станет чемпионом мира: Россия или Швейцария (напомним, в турнире игрокам разрешалось использовать только команды стран участниц ЧМ по футболу в России).

За 42 дня турнира 7 трансляций посмотрело свыше 4000 зрителей. Все противостояния можно было увидеть в прямом эфире, картинка с виртуальных полей сопровождалась работой комментатора киберспорта Давида Мошуры. Кроме игроков основы и молодежки «Псков-747» в турнире сыграли воспитанник псковского футбола, играющий ныне за ФК «Тамбов» в ФНЛ Илья Гультяев, а также профессиональный арбитр Герман Кравченко.

Турнир носил официальный статус областного соревнования. Сразу после игр победители получат призы и подарки. Подробности, фото, видео и розыгрыши, связанные с турниром вы можете найти в социальных сетях по хэштегу #fifa747

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