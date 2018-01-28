Предвыборный штаб Ксении Собчак: У псковского координатора сожгли машину (ФОТО, ВИДЕО)

22:14, 28 января 2018, ПАИ

У координатора предвыборного штаба кандидата на пост президента РФ Ксении Собчак в Псковской области Виктора Широбокова сожгли автомобиль, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Собчак. «В Пскове минувшей ночью сожгли автомобиль Виктора Широбокова, координатора штаба «Против всех». Накануне он ездил на этом автомобиле в Москву, привозил подписи в поддержку выдвижения Собчак, которые ему и его сторонникам удалось собрать в области», - утверждается на официальном сайте кандидата.

«Юристы нашего штаба уже обратились в правоохранительные органы с требованием расследовать это преступление и установить настоящих заказчиков атаки», - подчеркнули представители кандидата.

Ранее сообщалось, что своей главной задачей псковский штаб Собчак видит сбор 2,5 тысяч подписей за ее выдвижение. Однако на вопрос ПАИ о том, собраны ли подписи, Владимир Широбоков ответил, что данная информация является «конфиденциальной».

Виктор Широбоков - ответственный секретарь регионального отделения партии «Гражданская инициатива» в Псковской области. Ему 50 лет, по образованию экономист, окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов.

На официальном сайте Собчак отмечается, что Виктор Широбоков был избран депутатом Псковского городского Совета народных депутатов XXI созыва, в рамках депутатской деятельности принимал участие в создании газеты «Новости Пскова», «лично разработал первый Устав Пскова и программу социально-экономического развития города», а также «участвовал в разработке первой редакции закона РСФСР «О местном самоуправлении» под руководством комитета Верховного Совета народных депутатов РСФСР».