Собачья работа № 5: Четвероногие бойцы в Чечне

09:50, 12 марта 2018, ПАИ

Практически ни одна контртеррористическая операция не обходится без участия специалистов-кинологов. Особенно активно служебные собаки применялись во время военных действий в Северо-Кавказском регионе: они находили растяжки, тротил, оружие, боеприпасы и наркотики. Четвероногие сапёры спасли сотни человеческих жизней, по команде бросаясь в самое пекло, всегда были на передовой. Очередной выпуск «Собачьей работы» в рамках проекта «ПАИ-ZOO» посвящен животным, которые помогали российским бойцам во время Второй Чеченской кампании.

Грамотный Джек и печорский «атаман»

Воспоминаниями о служебных собаках, побывавших на войне, поделился пскович Юрий Михайлов, который во время службы в органах внутренних дел 23 раза отправлялся в командировки на Северный Кавказ. Напомним, в мае 2000 года герой публикации ПАИ с десятью другими псковичами приехал в командировку в чеченский Урус-Мартан. На месте псковские милиционеры вошли в состав второй отдельной роты ДПС по Чеченской Республике, которая обслуживала трассу «Кавказ» (в советские годы «Ростов - Баку»). На трассе им достался блокпост в селении Алхан-Юрт Урус-Мартановского района.

У псковичей служебных собак не было, а вот омские омоновцы, которые базировались неподалеку, на одной из зачисток подобрали немецкую овчарку. Именно этот пёс встретил Юрия Михайлова и его сослуживцев на блокпосту в Алхан-Юрте. «Или среди военных потерял хозяина, или среди милицейских», – вспоминает пскович. По его словам, замкомандира омского ОМОНа был неплохим кинологом и легко определил, что собака старая и глухая, к тому же контуженная. «Но пёс был умнейший! Долго кличку пробовали подобрать – Шарик, Бобик, Тузик, откликнулся только на «Джек», - продолжает Юрий Михайлов.

Однажды Джек вместе с псковичами вышел на дорогу во время досмотра «Волги» пожилого чеченца. «Как обычно, машину к осмотру, двери все открыли. А Джек без всякой команды арки колесные обнюхал, двери, под бардачок залез. Я стою и говорю: «Ребята, собака отрабатывает машину! Она же взрывчатку-наркотики ищет, она же умная, грамотная! Наша собака-то!», – с улыбкой вспоминает Юрий Михайлов. С тех пор Джек постоянно был на посту.

В свободное от новой «работы» время пёс любил наблюдать за орлом, который регулярно прилетал на минное поле возле блокпоста. Огромная птица обычно трапезничала на старой, полусгнившей копне. «Мы обычно в оптику наблюдали за ним, любовались. И Джек, когда появился на блокпосту, пытался несколько раз туда рвануться. Но собака умная, с дороги не уходила», - подчеркивает Юрий Михайлов. Он уверяет, что собака даже умела отходить с линии условного огня – стоило направить автомат в сторону Джека, как того и след простыл.

Овчарка осталась на базе омских омоновцев, – забрать её с собой псковичи не смогли физически. О дальнейшей судьбе Джека Юрий Михайлов узнал спустя год, во время следующей командировки. Оказалось, что замкомандира ОМОНа забрал его с собой в Омск.

Однако с пустыми руками псковичи на малую родину не вернулись. Милиционер из Печор подобрал на обочине в Урус-Мартане маленького белого котенка, которому Юрий Михайлов придумал кличку Нохча (по самоназванию чеченцев). Ему соорудили поводок и выводили на прогулку на заправках. Вероятно, смотрелось всё это довольно мило: суровый прапорщик в форме выгуливает беленького котенка.

Уже намного позже пскович встретился с товарищем и поинтересовался судьбой Нохчи. «Ты что, там такой котяра вымахал, весь двор в страхе держит, здоровый белый кот!», – рассказал ему тот. Найденный по дороге в Грозный малыш стал самым настоящим печорским «атаманом».

Боевой спаниель и Бэтээр

Рассказал Юрий Михайлов и историю о маленьком служебном спаниеле, который служил у бойцов из другой области. Он использовался для минно-розыскной работы, не один раз попадал под обстрел, был серьёзно ранен. Пскович вспомнил, как однажды пёс спас жизнь целому отряду. Бойцы шли по дороге, впереди - натренированная собака. Вдруг она резко встала в стойку, кинолог сразу же среагировал и крикнул: «Стоять!», все подчинились. На месте, перед которым остановился спаниель, оказалась растяжка. По словам Юрия Михайлова, таких спасителей всегда поощряли, угощали чем-то вкусным, не задумываясь, отдавали полбатона хлеба или колбасы.

А в 2001 году псковичи оказались на базе пензенского ОМОНа, у командира которого жил похожий на терьера Бэтээр. «Я когда спросил, почему Бэтээр, он ответил, что пёс такой же наглый как БТР. Действительно, нахальный, из рук готов был все вырвать», - поделился Юрий Михайлов.

На той же базе псковичам встретился щенок кавказской овчарки, подаренный одному военнослужащих. Тот ухаживал за ним, кормил, а пёс любил лежать в ногах у бойца на блокпосту. «Настоящий медвежонок был. Но, к сожалению, заболел и не дожил до конца командировки. Почему-то его все звали Ленкой», - вздыхает Юрий Михайлов.

Запомнилась ему и рыжая дворняжка Лиса, внешне похожая на овчарку. Она очень хорошо понимала людей, умела отличить русского от чеченца. Особенно её чувствительность обострилась во время выкармливания 8 щенков: «Ночью на посту было хорошо: собаки очень чутко спят, особенно те, что со щенками, охраняют потомство».

Также собеседник ПАИ упомянул об одной интересной фотографии, которая у него не сохранилась. Однажды на зачистке на рынке на окраине Урус-Мартана псковские милиционеры встретили боевую овчарку, одетую в сферу, очки и патронташ с патронами: «Сидит такая с умным видом. Даже сфотографировали, не удержались. Вроде бы, ставропольского СОБРа».

Как ящерица испугала омоновца

Встречалась на пути бойцов и другая живность. Например, вблизи базы омского ОМОНа обитала огромная ящерица. В день знакомства с рептилицей Юрий Михайлов дежурил на посту вместе с сотрудником отряда. «Я стою возле домика, а он возле ворот, - рассказывает пскович. – В то время начали таять ледники, с гор вода пошла, и снова будто весна. Всё журчит». И вдруг на трубе у въезда на базу, среди обильной растительности милиционер увидел внушительных размеров ящерицу. Она сидела на четырех лапках и смотрела на его товарища, буквально в 3-4 метрах от омоновца.

«Красота какая», – подумал Юрий Михайлов и тихонько подозвал коллегу, чтобы не спугнуть ящерицу. Но тот не понял жеста и предположил, что где-то опасность, резко повернувшись в указанном направлении. Ящерица в ответ на это испуганно встала на задние лапы, раздула «уши» [судя по всему, это была ушастая круглоголовка - ПАИ] и начала переваливаться в сторону омоновца. «Это надо было видеть, здоровый парень, в разгрузке, как рванул от неё», - смеётся пскович.

«А чего она с такими ушами на меня?!» - привёл он слова омоновца. - Веселая история, парень войны не боялся, а ящерицы испугался».

Были вокруг и другие рептилии - черепахи, змеи. Например, в селе Самашки, где стояли смоленские гаишники, змеи буквально кишели. Коллеги рассказывали Юрию Михайлову, что ночью постоянно шуршал тростник: «В окопе сидишь, и не понятно, то ли змеи, то ли черепахи, то ли враги».

Вечная память

Животные играли огромную роль в жизни бойцов во время командировок. «Они успокаивали. Со щенками все играли, и наша группа, и ОМОН», - поясняет Юрий Михайлов. По его мнению, собаки – это память о доме, что-то живое, доброе, что ещё и защищает.

Четвероногие во многом помогали людям, особенно, при разминировании. Их отправляли в самые трудные и опасные районы, псы всегда были всегда на передовой, так как чутье животного надежнее любого миноискателя. Человек не заметит, а собака почувствует. «Они жить помогали. Почему-то считается, что рискнуть собакой легче, чем человеком», - завершил свой рассказ собеседник ПАИ.

Люди, побывавшие в командировках, всегда будут помнить о подвигах четвероногих друзей, многие из которых погибли при выполнении служебных задач. В память о собаках, пожертвовавших собой ради спасения человеческих жизней, в мире устанавливают памятники собачьей верности. В Псковской области таких пока нет, а вот в Новосибирске в июне 2009 появился монумент, посвященный собакам, погибшим на службе и защищавшим своих хозяев. Бронзовая фигура овчарки на каменном пьедестале установлена во дворе Зонального центра кинологической службы ГУВД. Прототипом для создания скульптуры стала овчарка по кличке Джек, которая вместе со своим хозяином совершила пять командировок в Чечню и погибла при исполнении служебных обязанностей, подорвавшись на мине.

А 28 мая 2010 года в Волгограде был открыт мемориал «Истребителям фашистских танков» — служебным собакам-подрывникам 10-й стрелковой дивизии НКВД. Пёс запечатлен в бронзе, с тем снаряжением, с которым эти самоотверженные бойцы уходили в бой, и, к сожалению не возвращались. По военным дорогам от Москвы до Берлина прошагали, проехали и пробежали 68 тысяч Шариков, Мухтаров и Бобиков, почти все они погибли. Увековечить образ собаки-подрывника в Волгограде решили сотрудники кинологической службы, эту идею поддержали ветераны войны и контрразведки.

Самый же первый известный памятник собаке был воздвигнут еще в IV веке до нашей эры в память о псе Сотере и сорока девяти его собратьях, спасших Коринфскую цитадель. Однажды ночью цитадель атаковали вражеские войска. Они высадились на берег, но собаки, охранявшие Коринф со стороны моря, преградили путь, завязалась битва. В живых остался один пес по кличке Сотер. Весь окровавленный, он оставил поле битвы, помчался в цитадель и поднял тревогу. Спавшие солдаты пробудились и отразили неприятельский набег.

С тех пор десятки памятников верным четвероногим друзьям появились в Англии, Франции, Италии, Шотландии, Польше, США, Монголии, Японии и других странах.