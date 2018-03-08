В Пентагоне признали неспособность ПРО США противостоять России

18:07, 08 марта 2018, ПАИ

Заместитель министра обороны США Джон Руд рассказал американским сенаторам о неспособности американской системы США отразить удар ядерных сил России или Китая, передает издание «Коммерсантъ».

При этом Джон Руд отметил, что система для этого и не предназначена: «ПРО США в том виде, в каком она была разработана и развернута к настоящему моменту, не имеет возможности свести на нет стратегический ядерный арсенал России или Китая»,— отметил замминистра обороны США (цитата по RussiaToday) и добавил, что в случае необходимости система может быть переделана из оборонительной в наступательную.

Противоракетная оборона США стала одной из центральных тем обращения Владимира Путина к Федеральному собранию 1 марта. Во второй половине послания президент РФ рассказал о новейших видах российских стратегических вооружений, в том числе, беспилотной подлодке и баллистической ракете с ядерным реактором. Все эти новейшие виды оружия сводят на нет попытки США выстроить вокруг России систему противоракетной обороны, резюмировал Владимир Путин.