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Пскович стал абсолютным чемпионом турнира по тяжелой атлетике в Бежаницах

Пскович, кандидат в мастера спорта, Владимир Васильев стал абсолютным чемпионом 3 традиционного турнира по тяжелой атлетике среди девушек и юношей, который прошёл 11 марта в Бежаницах. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель региональной федерации тяжелой атлетики Игорь Цветков.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из муниципалитетов Псковской области: ДЮСШ Бежаниц, спортсмены Псковского, Себежского районов, команда Пскова (спортсмены ДЮСШ «Надежда» и СК « Пауэр») и юные атлеты из Тверской области (ДЮСШ поселка Старая Торопа), которые впервые приняли участие в данном турнире.

Отмечается, что спортсмены соревновались в двух возрастных группах: юноши и девушки 2003 года рождения и моложе и атлеты 1999-2001 годов рождения.  

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