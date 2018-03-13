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Общество

Алексей Кириллов: Вовлеченность людей в дела своих территорий делает нас единым народом

«Вовлеченность людей в дела своих территорий делает нас единым народом, способным к достижению поставленных целей», - заявил председатель общественного совета при Государственном комитете Псковской области по строительству и ЖКХ, руководитель общественной организации «Все дома» Алексей Кириллов на расширенном заседании регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления» 13 марта.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, Алексей Кириллов напомнил, что речь о необходимости развития территориального самоуправления шла еще в 2012 году. По его словам, тогда были выявлены 5 территорий с наибольшими перспективами для развития территориального самоуправления: Остров, Великие Луки, Псков, Струги Красные, Палкино.

Кроме того, Алексей Кириллов отметил, что 14 марта в рамках проекта «Заряди энергией свой дом» будет разбираться процедура регистрации территориального органа самоуправления, а также будет проводиться работа по обучению граждан. «Обучение актива ТОС - это еще и вариант по созданию условий для выполнения поручения президента РФ по развитию местного самоуправления. Необходимо вовлекать людей в работу», - подчеркнул он.

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