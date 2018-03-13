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Политика

Обучающий семинар по проведению выборов президента РФ провела Избирательная комиссия Псковской области

Избирательная комиссия Псковской области провела обучающий семинар с председателями территориальных избирательных комиссий по проведению выборов президента России 18 марта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального Избиркома.

В работе совещания приняли участие заместитель губернатора области Николай Цветков и уполномоченный по правам человека по Псковской области Дмитрий Шахов.

В вступительном слове председатель регионального Избиркома Михаил Иванов отметил, что до выборов президента осталось немного времени, поэтому в оставшиеся дни необходимо со всей ответственностью еще раз все проверить, подготовиться, чтобы голосование прошло безукоризненно, с соблюдением всех необходимых норм и правил.

Уделить значительное внимание вопросам безопасности, доступности и готовности каждого избирательного участка к проведению этого важного общественного и политического события, а также вопросам информирования, чтобы каждый избиратель Псковской области смог воспользоваться своим избирательным правом, призвал присутствующих заместитель губернатора Николай Цветков.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов подчеркнул, что накануне он проверил готовность избирательной системы Псковской области к выборам президента России и обеспечение конституционных прав граждан избирать и быть избранными.

Он отметил хорошо организованную работу избирательных комиссий по приему заявлений от избирателей для голосования по месту нахождения. Попросил обеспечить максимальную возможность для голосования избирателям с ограниченными физическими возможности и обратить внимание на голосование заключенных под домашний арест.

В ходе обучения председателей избирательных комиссий, особое внимание уделили организации приема специальных заявлений для голосования по месту нахождения избирателя, которые можно подать в участковых избирательных комиссиях с 13 марта и до 14 часов 17 марта, но уже только по месту регистрации. В этом случае, в целях защиты специального заявления от подделки используется специальная марка, которая является документами строгой отчетности и имеет единую нумерацию на всей территории Российской Федерации.

Организаторы «горячей линии» с избирателями рассказали председателям территориальных избирательных комиссией с какими вопросами обращаются жители области по телефону.

В рамках мероприятия прошел круглый стол по вопросам организации в день выборов работы наблюдателей, членов комиссии с правом совещательного голоса, представителей средств массовой информации.

Участники семинара также еще раз подробно обсудили все этапы избирательного процесса, работу избирательных комиссий в день голосования и доложили о готовности к выборам Президента России.

В пресс-службе Избиркома напомнили, что президентские выборы пройдут 18 марта. В президенты России баллотируются Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвижение),  Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»),  Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).

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