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Культура

Выставка «Пушкинские Горы: четыре цвета времени» откроется 17 марта

Фотографии псковских пушкинских мест можно будет увидеть на выставке «Пушкинские Горы: четыре цвета времени», которую готовит Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» к очередной годовщине его создания. Как сообщила Псковскому агентству информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, экспозиция откроется в Научно-культурном центре (поселок Пушкинские горы, бульвар Гейченко, 1) в день рождения музея, 17 марта.

Автор представленных на выставке работ — москвич Алексей Лазарев — фотохудожник, заведующий лабораторией медиа-дизайна Строгановской академии. В июле 2013 года его работы уже экспонировали в «Михайловском» на выставке «Любовь! Россия! Солнце! Пушкин!» в рамках проекта «Личный взгляд». Что касается нынешней выставки, то первыми её увидели жители столицы — в декабре прошлого года «Четыре цвета времени» были открыты в Москве, в медиацентре «Российской газеты».

Алексей Лазарев. Усадьба «Тригорское» (2013)

«Впервые в музее-заповеднике «Михайловское» я оказался в 2000 году, и сразу же это место захватило меня своей необычностью, — рассказал Алексей Лазарев. — В нём нет броской красоты Алтайских гор, нет инопланетных пейзажей Камчатки или необъятных просторов Байкала, где мне до этого посчастливилось побывать, но оно притягивает к себе, как никакое другое! Вновь и вновь приезжая в Пушкинские Горы я каждый раз нахожу новые сюжеты для съёмки». По его мнению, благодаря труду сотрудников музея-заповедника здесь сохраняется уникальный ландшафт, одухотворенный пушкинским словом. "Любовь к Родине, к великому русскому поэту, к русскому пейзажу ведёт всех, кому дорога русская культура, в Михайловское. Именно она открывает способность чувствовать притягательность, величие и чудотворность этих мест. Всё это я постарался передать в своих работах», - пояснил Алексей Лазарев.

Напомним, что 17 марта в большом концертном зале научно-культурного центра выступит Олег Погудин. Концерт народного артиста России также приурочен ко дню рождения «Михайловского».

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