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Общество

О работе приемной председателя Следственного комитета напоминают псковичам

Председателем Следственного комитета Российской Федерации с 2011 года организовано открытие его приемных во всех территориальных следственных управлениях. Благодаря этой инициативе у граждан появилась возможность обратиться напрямую к руководителю ведомства без выезда за пределы региона.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области, приемная председателя Следственного комитета работает в Пскове по адресу переулок Комиссаровский, 1, кабинет 1 и доступна для граждан каждую среду с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

Информация о местонахождении приемной размещена на здании следственного управления и на официальном сайте. Получить дополнительные разъяснения по данному вопросу можно у старшего инспектора отдела по приему граждан и документационному обеспечению Татьяны Борохиной по телефону 290-602.

Отмечается, что уполномоченный сотрудник следственного управления примет любое предоставленное в приемную обращение, зарегистрирует и направит для рассмотрения в центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации.

Кроме того, в следственном управлении ежедневно ведется личный прием граждан руководителем управления и его заместителями. В их компетенции находится решение всех вопросов, связанных с проведением проверок и расследованием уголовных дел, находящихся в производстве псковских следователей СК.

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