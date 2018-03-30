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Общество

В 60% случаев псковичи напрасно вызывают педиатров на дом

«Дети болеют в пять раз чаще, чем взрослые, а особенно простудными заболеваниями. Но и родители вызывают врача по поводу и без. 60% вызовов не обоснованы, когда человек и сам может прийти в поликлинику», - заявила главный врач Псковской детской городской поликлиники Эльвира Мелех на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды». Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Ладно, когда дети до 3-х лет, у них любое беспокойство - страшно, но когда это подросток, которому необходимо основание, что он не посетил школу... Был случай, когда родители симулировали болезнь ребенка, а сами в это время всей семьей отдыхали на курорте в Сочи», - рассказала Эльвира Мелех.

Она пожаловалась на кадровый дефицит: «Из 46 врачей у меня их 20 на 46 тысяч детского населения Пскова. Сейчас все работают: даже заведующие и школьные терапевты».

Эльвира Мелех также добавила, что участковый врач может прийти в течение 24 часов с момента вызова, а чтобы обезопасить своих детей от болезней следует избегать публичных мест в пик подъема заболеваний.

«Впервые в этом году не было проблем, люди активно прививались. Не надо бояться вакцинации. Все вакцины инактивированные, они не вызовут заболевания, а припухлость в месте инъекции быстро пройдёт. Во всем мире вакцинируют детей. В Эстонии даже больше вакцин, которые принимают в детском возрасте», - подчеркнула Эльвира Мелех.

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