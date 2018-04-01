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Общество

У членов Молодёжного парламента появится свой кабинет в администрации Псковской области

У членов Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов появится свой кабинет в администрации Псковской области, пообещал молодым политикам врио губернатора региона Михаил Ведерников. Об этом с выездного заседания парламента, которое проходит на базе «Динамо» в Печорском районе, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

 «Вам предоставят кабинет на третьем этаже в администрации, там можно будет совещаться, обсуждать свои идеи. Единственная просьба, чтобы вы за это отвечали, чтобы бардака не было», - попросил Михаил Ведерников.

Также молодые люди подняли вопрос организации Дома молодёжи в Пскове. Михаил Ведерников отметил, что возьмет этот вопрос на личный контроль. «Это будет современный центр, где вы сможете разрабатывать свои проекты», - рассказал врио губернатора и добавил, что пользование Домом молодёжи будет безвозвозмездным.

Молодёжь также поинтересовалась вопросами реабилитации в Псковской области. Член Молодёжного парламента из Дно констатировал, что в регионе нет реабилитационного центра, а проблема не имеет решения уже порядка шести лет. «В бюджете 2018 года средств на это не предусмотрено, но мы рассмотрим возможное решение этого вопроса», - заявил врио губернатора.

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