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Общество

Роспотребнадзор: В источниках рядом с порховским полигоном ухудшения качества воды не выявлено

При проверке четырех мониторинговых точек качества воды в районе порховского полигона твёрдых коммунальных отходов в феврале Роспотребнадзор нарушений не выявил. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сообщила начальник отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Псковской области Жанна Брябрина на круглом столе на тему «Актуальные организационно-правовые аспекты организации захоронения ТБО на территории МО «Порховский район» сегодня, 5 апреля.

Она также отметила, что в этом году запланировано открыть еще 4 дополнительные мониторинговые точки в близлежащих населенных пунктах, где в колодцах и скважинах будут отслеживать качество воды. Они расположены в километре и двух километрах от полигона в деревнях Замушки, Осечище, Попадинка и Нестрино.

«Там в этих деревнях живут люди, и используют эти источники для питьевых нужд», – рассказала начальник отдела санитарного надзора.

По ее словам, Роспотребнадзор выдает санитарно-эпидемиологическое заключение на вид деятельности, которое АО «Экорос» получало на использование полигона. «В декабре 2016 года было получено заключение о соответствии правилам и нормам о том, что их вид деятельности соответствует требования санитарного законодательства», –  добавила Жанна Брябина.

«Все нормы, которые предусмотрены санитарными правилами, были оценены в ходе экспертизы, –  подчеркнула она. – В дальнейшем предприятием разработан проект предельных выбросов в атмосферу. Тоже получил санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии требованиям».

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