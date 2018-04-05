В отношении начальника УГХ Пскова Алексея Захарова возбуждено уголовное дело
В отношении начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Алексея Захарова возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), стало известно Псковскому агентству информации.
Сам Алексей Захаров в беседе с ПАИ отказался комментировать случившееся, отметив лишь, что «нарушения являются формальными», и что он «рассчитывает на поддержку Пскова».
Алексей Захаров родился в 1974 году. В 1997 году окончил Псковский политехнический институт. В 2013 года занял пост начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова.
Отметим, что в повестке дня 8-й сессии Псковской городской Думы, назначенной на 6 апреля, значится вопрос «О согласовании возможности заключения трудового договора и его условий с заместителем главы администрации города Пскова Захаровым Алексеем Геннадьевичем».