Сегодня ФК «Псков-747» проведёт первый домашний матч Первенства России в 2018 году

09:57, 07 апреля 2018, ПАИ

Сегодня, 7 апреля, ФК «Псков-747» проведёт первый в 2018 году домашний матч в розыгрыше Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ в зоне «Запад». Как сообщили Псковскому агентству информации в клубе, в 14:00 в рамках 18 тура Первенства псковичи примут на своём стадионе «747» «Казанку» из Москвы — фарм-клуб столичного «Локомотива».

Отметим, сегодняшние соперники псковских футболистов на данный момент занимают 3-ю строчку в турнирной таблице: после 17 игры у них 35 очков (11 побед, 2 ничьих и 4 поражения, разница забитых и пропущенных мячей: 34-13 (+21)). «Псков-747» занимает 9 строчку с 25 очками (8, 1, 8, -5 (16-21).

Напомним, по решению руководства псковского клуба вход на стадион на этот матч будет бесплатным.