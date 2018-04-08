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Михаил Ведерников о Гедиминасе Таранде: Мы несколько лет дружим и сотрудничаем

«Мы несколько лет дружим и сотрудничаем», – рассказал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников о заслуженном деятеле искусств России, балетмейстере и создателе Имперского русского балета Гедиминасе Таранде в ходе пресс-подхода перед балетом «Щелкунчик» в Псковском академическом драмтеатре имени А. С. Пушкина сегодня, 8 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«У нас несколько успешных проектов реализовано в различных регионах, и у Гедиминаса всегда очень много, на первый взгляд, труднореализуемых идей, но потом действительно получаются очень яркие красивые проекты, – отметил глава региона. – Я пригласил его для того, чтобы он провел мастер-класс с нашими детишками, которые занимаются балетом, но вот он предложил провести репетицию и сделать совместную постановку балета «Щелкунчик»».

Как рассказал Михаил Ведерников, он не смог устоять и отказаться от предложения Гедиминаса Таранды. «Поэтому он здесь. Вместе с балетом, вместе со своей прекрасной труппой», – добавил он.

Напомним, 7 апреля Гедиминас Таранда дал мастер-класс воспитанникам школы классического танца города Пскова. Легенда Большого театра вместе со своей труппой Имперского русского балета находится в Пскове по приглашению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с 3-дневным визитом.

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