Михаил Ведерников о Гедиминасе Таранде: Мы несколько лет дружим и сотрудничаем

19:55, 08 апреля 2018, ПАИ

«Мы несколько лет дружим и сотрудничаем», – рассказал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников о заслуженном деятеле искусств России, балетмейстере и создателе Имперского русского балета Гедиминасе Таранде в ходе пресс-подхода перед балетом «Щелкунчик» в Псковском академическом драмтеатре имени А. С. Пушкина сегодня, 8 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«У нас несколько успешных проектов реализовано в различных регионах, и у Гедиминаса всегда очень много, на первый взгляд, труднореализуемых идей, но потом действительно получаются очень яркие красивые проекты, – отметил глава региона. – Я пригласил его для того, чтобы он провел мастер-класс с нашими детишками, которые занимаются балетом, но вот он предложил провести репетицию и сделать совместную постановку балета «Щелкунчик»».

Как рассказал Михаил Ведерников, он не смог устоять и отказаться от предложения Гедиминаса Таранды. «Поэтому он здесь. Вместе с балетом, вместе со своей прекрасной труппой», – добавил он.