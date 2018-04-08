Балетмейстер Гедиминас Таранда будет курировать псковскую балетную школу

20:05, 08 апреля 2018, ПАИ

Заслуженный деятель искусств России, балетмейстер Гедиминас Таранда будет курировать псковскую балетную школу. Об этом он заявил в ходе пресс-подхода перед балетом «Щелкунчик» в Псковском академическом драмтеатре имени А. С. Пушкина сегодня, 8 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Я был крайне удивлен хорошим уровнем подготовки детей. Просто был удивлен. Год балета объявили. Еще никто, ни одна компания, ни один губернатор, ни один мэр еще не сделал год балета в своем городе», – отметил балетмейстер.

«Дети профессионалы, – подчеркнул он. – Педагоги, которые занимаются с ними, просто ответственные. Мы приехали, конечно заранее. Посмотрели. Сегодня вы увидите уровень их подготовки, они просто молодцы».

По его словам, это не разовая акция: «Мы обсуждали с Михаилом Юрьевичем, что балет «Щелкунчик» должен увидеть каждый ребенок, – пояснил Гедиминас Таранда. – Каждый ребенок во всей России. А пока мы до всей России достучимся, у нас есть Псков и область. Вот в Псковской области каждый ребенок должен увидеть балет «Щелкунчик». Каждый взрослый со своей семьей должен увидеть балет «Лебединое озеро». Мы уже обсуждали проект такого балетного десанта не только в Великие Луки и Псков. У нас же есть маленькие, совсем маленькие городишки, где даже ДК нет. Ничего страшного! Мы разобьем сцену в поле, поставим трактора, включим прожекторы, – такого никто не делал 40-50 лет. А мы же это можем сделать, потому что мы готовы делать культуру».

«Потому что без нашей культуры малышня кем вырастит, что они будут защищать, о чем они будут говорить? – спросил балетмейстер. – А теперь они будут говорить, что танцевали с Имперским русским балетом. Не важно даже, стали они трактористами или пошли в трамвай работать, они будут ехать, видеть афишу балета и в микрофон будут говорить: «Дорогие друзья, водитель троллейбуса танцевал, когда-то, с Имперским русским балетом». Вот это прекрасно, и к этому надо стремиться».

«Мы не на один раз приехали», – добавил он.

Напомним, 7 апреля Гедиминас Таранда дал мастер-класс воспитанникам школы классического танца города Пскова. Легенда Большого театра вместе со своей труппой Имперского русского балета находится в Пскове по приглашению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с 3-дневным визитом.