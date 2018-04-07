Два вагона сошли с рельсов из-за излома колёсной пары в Дновском районе

09:40, 09 апреля 2018, ПАИ

Два железнодорожных вагона сошли с пути в Дновском районе в результате излома колесной пары тележки. Об этом стало известно Псковскому агентству информации.

Напомним, 8 апреля в 14:53 в районе железнодорожной станции Морино на стрелке сошли с рельсов два вагона хозяйственного назначения. Грузовой состав № 80504 (14 вагонов) двигался на железнодорожную станцию «Старая Русса» в Новгородской области.

Железнодорожные вагоны не опрокинулись, находились в транспортабельном состоянии. В 17:15 прибыл восстановительный поезд со станции Псков, в 19:30 произведена постановка колесных пар на железнодорожные пути. Задержек поездов не произошло.