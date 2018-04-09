0
14:16
Финал конкурса «Мисс Супер-фитнес 2018» состоится 29 апреля в Пскове
13:55
В Псковской области экипажи «Аллигаторов», «Ночных охотников» и «Терминаторов» выполнят групповой взлёт и посадку в сложных метеоусловиях
12:54
Хореограф «Имперского Русского Балета» провел мастер-класс в Пскове (ВИДЕО)
11:16
Цветочное оформление обойдётся Пскову на 2 млн рублей дешевле, чем в прошлом году
10:08
Псков входит в топ-10 городов для отдыха с детьми на майские праздники
09:29
В кулинарном конкурсе примут участие 12 апреля претендентки на титул «Миссис Псков 2018»
09:15
«Это не баг, а фича»
Еще новости
Общество

О начале сезона активности клещей предупреждает Роспотребнадзор

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует, что с 15 марта начался еженедельный мониторинг за нападениями клещей и инфекциями, передающимися через их укусы, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

«По данным оперативного еженедельного мониторинга на 6 апреля в 35 субъектах Российской Федерации в медицинские организации обратились около 800 пострадавших от укусов клещей, в том числе порядка 370 детей, что ниже среднемноголетних показателей. Зарегистрирован 1 случай иксодового клещевого боррелиоза», - говорится в сообщении на сайте.

Ведомство напоминает, что нужно соблюдать простые правила: носить правильную одежду, применять акарицидные средства для обработки одежды и репелленты для кожных покровов. Отмечается также, что клещевой вирусный энцефалит может передаваться при употреблении в пищу сырого молока коз, овец, коров, буйволов. Необходимо употреблять этот продукт только после кипячения. Возбудитель также может передаться при расчесывании места укуса.

Напомним, что в 2018 году в Псковской области планируется привить против клещевого вирусного энцефалита 2 тысячи 516 человек, из них 640 детей, в том числе контингентов профессиональных групп – 1 тысячу 55 человек. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Финал конкурса «Мисс Супер-фитнес 2018» состоится 29 апреля в Пскове
09 апреля 2018
Финал конкурса «Мисс Супер-фитнес 2018» состоится 29 апреля в Пскове
В Псковской области экипажи «Аллигаторов», «Ночных охотников» и «Терминаторов» выполнят групповой взлёт и посадку в сложных метеоусловиях
09 апреля 2018
В Псковской области экипажи «Аллигаторов», «Ночных охотников» и «Терминаторов» выполнят групповой взлёт и посадку в сложных метеоусловиях
Хореограф «Имперского Русского Балета» провел мастер-класс в Пскове (ВИДЕО)
09 апреля 2018
Хореограф «Имперского Русского Балета» провел мастер-класс в Пскове (ВИДЕО)
Цветочное оформление обойдётся Пскову на 2 млн рублей дешевле, чем в прошлом году
09 апреля 2018
Цветочное оформление обойдётся Пскову на 2 млн рублей дешевле, чем в прошлом году
Псков входит в топ-10 городов для отдыха с детьми на майские праздники
09 апреля 2018
Псков входит в топ-10 городов для отдыха с детьми на майские праздники
В кулинарном конкурсе примут участие 12 апреля претендентки на титул «Миссис Псков 2018»
09 апреля 2018
В кулинарном конкурсе примут участие 12 апреля претендентки на титул «Миссис Псков 2018»
Делать выводы о погоде по крикам чибисов рекомендует сегодня народный календарь
09 апреля 2018
Делать выводы о погоде по крикам чибисов рекомендует сегодня народный календарь
Балетмейстер Гедиминас Таранда будет курировать псковскую балетную школу
08 апреля 2018
Балетмейстер Гедиминас Таранда будет курировать псковскую балетную школу 2

Идет загрузка...