О начале сезона активности клещей предупреждает Роспотребнадзор

10:13, 09 апреля 2018, ПАИ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует, что с 15 марта начался еженедельный мониторинг за нападениями клещей и инфекциями, передающимися через их укусы, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

«По данным оперативного еженедельного мониторинга на 6 апреля в 35 субъектах Российской Федерации в медицинские организации обратились около 800 пострадавших от укусов клещей, в том числе порядка 370 детей, что ниже среднемноголетних показателей. Зарегистрирован 1 случай иксодового клещевого боррелиоза», - говорится в сообщении на сайте.

Ведомство напоминает, что нужно соблюдать простые правила: носить правильную одежду, применять акарицидные средства для обработки одежды и репелленты для кожных покровов. Отмечается также, что клещевой вирусный энцефалит может передаваться при употреблении в пищу сырого молока коз, овец, коров, буйволов. Необходимо употреблять этот продукт только после кипячения. Возбудитель также может передаться при расчесывании места укуса.

Напомним, что в 2018 году в Псковской области планируется привить против клещевого вирусного энцефалита 2 тысячи 516 человек, из них 640 детей, в том числе контингентов профессиональных групп – 1 тысячу 55 человек.