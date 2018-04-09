Юноши ФК «Псков-747» заняли 5-е место на Международном турнире в Тарту

11:27, 09 апреля 2018, ПАИ

Юноши ФК «Псков-747» 2005 года рождения заняли 5-е место на Международном турнире Hillar Otto Memorial 2018, который прошел в Тарту. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в футбольном клубе.

В соревнованиях участвовали 10 команд из Эстонии, Латвии, Финляндии и России. Псковская команда уступила лишь в одном матче с минимальным счётом сверстникам эстонского футбольного клуба из города Таллин «Флора».

Тренер команды «Псков-747» – Антон Расторгуев.