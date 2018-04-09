Цветочное оформление обойдётся Пскову на 2 млн рублей дешевле, чем в прошлом году

11:16, 09 апреля 2018, ПАИ

Цветочное оформление обойдётся Пскову на 2 млн рублей дешевле, чем в прошлом году. На сайте госзакупок администрация города разместила заказ на 6 млн 977 тысяч рублей, которые планируется направить на выполнение работ по цветочному оформлению объектов зелёного хозяйства на территории муниципального образования.

Отметим, что в прошлом году на эти же цели выделялось 9 млн рублей. Уточним, что тогда победил подрядчик, предложивший цену в 8 млн 820 тысяч рублей.

От подрядчика требуется, чтобы посадочный материал должен быть здоровым, цветущим, иметь высокую однородность сроков цветения, исключительную устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, длительную сохранность декоративности. Также исполнитель должен будет помыть и покрасить пластиковые вазоны.

Подробнее о городских цветниках и клумбах можно прочитать в публикации «Клумбная работа».