Порховский полигон ТКО находится в хорошем состоянии, уверен Александр Нестерук

16:40, 09 апреля 2018, ПАИ

Порховский полигон твёрдых коммунальных отходов находится в хорошем состоянии, уверен руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Александр Нестерук. «Я там никаких проблем не вижу, экологических тем более», - заявил он Псковскому агентству информации.

Александр Нестерук выразил надежду, что в ближайшие 2-3 года в Псковской области появятся два новых межмуниципальных полигона, а порховский к этому времени будет закрыт. Он заметил, что за 2 года туда вывезут меньше мусора, чем накопилось за 25 лет.

«То, что там творилось 4-5 лет назад - это было позором, ужасом», - подчеркнул руководитель областного управления Роспотребнадзора. Он напомнил, что порховский полигон горел, «мусор разлетался, никто за ним не смотрел». «Горожане дышали горящим пластиком. А сейчас он содержится в образцовом состоянии», - сказал Александр Нестерук.

По его словам, полигон пока поработает, а «горожане хотя бы подышат чистым воздухом». После объект будет рекультивирован. Александр Нестерук заметил, что там низина, поэтому «даже холма не останется», будет ровная площадка.

Напомним, при проверке четырех мониторинговых точек качества воды в районе порховского полигона ТКО в феврале Роспотребнадзор не выявил нарушений.