Елена Косенкова о проекте #Команда2018: Это абсолютно правильное и актуальное предложение со стороны Михаила Ведерникова

17:21, 09 апреля 2018, ПАИ

«Это абсолютно правильное и на сегодняшний день актуальное предложение со стороны врио губернатора», - заявила корреспонденту Псковскому агентству информации председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Псковской области Елена Косенкова, комментируя представленный сегодня, 9 апреля, врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым проект #Команда2018.

«Чем бездействовать, лучше молодежь на что-то нацелить. Тем более, что там любой проект, который они хотят реализовать, будут рассматривать. Считаю, что это дело нужное, мы давно сотрудничаем с нашей молодежью и есть чему у нас поучиться, а нам – у них», - добавила Елена Косенкова.

Напомним, сегодня, 9 апреля, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников презентовал проект #Команда2018. Его цель - объединить активных и неравнодушных к будущему Псковской области граждан, готовых действовать. Целевая аудитория #Команды2018 - участники уже действующих в регионе общественных проектов, волонтёры и добровольцы.