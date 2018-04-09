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Общество

Ольга Родина: Мы однозначно будем принимать участие в проекте #Команда2018

«Мы сейчас очень бурно обсуждаем проект #Команда2018 внутри нашей организации. Мы однозначно будем принимать участие в нем, но дальше результативность будет зависеть от того, чьими силами этот проект будет реализован», - заявила руководитель Псковской региональной общественной организации «Вечевой Орден» Ольга Родина в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

По ее словам, перспективы у проекта #Команда2018 безусловно есть. «У Михаила Ведерникова потрясающая уверенность движения вперед, что очень нас радует. Но всплывает огромное количество вопросов, например, какие силы будут привлекаться для реализации проекта, и в связи с этим у нас в организации сейчас идет бурное обсуждение», - уточнила Ольга Родина.

Напомним, сегодня, 9 апреля, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников презентовал проект #Команда2018. Его цель - объединить активных и неравнодушных к будущему Псковской области граждан, готовых действовать. Целевая аудитория #Команды2018 - участники уже действующих в регионе общественных проектов, волонтёры и добровольцы.

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