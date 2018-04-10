Анатолий Мультах: Проект #Команда 2018 - возможность консолидировать силы

11:55, 10 апреля 2018, ПАИ

«Проект #Команда 2018 - возможность консолидировать силы», - заявил директор центра «Патриот» Анатолий Мультах корреспонденту Псковского агентства информации.

«Если раньше каждый работал в свою сторону, то сейчас появилась возможность поработать в одном направлении на благо Псковской области. У нас десятки проектов, уже думаем, что именно представить. На мой взгляд, здесь можно было бы поработать структурам юнармии, которые сейчас недостаточно финансируются. У них масса хороших идей, с которыми они могли бы засветиться. Мы уже обзваниваем военно-патриотические клубы и структуры юнармии, предлагая принять участие в этом перспективном проекте», - рассказал Анатолий Мультах.

Директор «Патриота» отметил, что врио губернатора Михаил Ведерников продемонстрировал личную заинтересованность в сборе инициатив. По его словам, важным также является факт отсутствия возрастного ценза. «Главное, чтобы люди работали на область и сопереживали этому процессу. Вот и со стороны, знаменитостей, таких как Алексей Немов, тоже есть интерес к этому проекту. Я на этого парня посмотрел с удовольствием, он и прекрасный спортсмен, и замечательный человек. Радует ещё, что Михаил Ведерников продемонстрировал своё отношение к #Команде 2018 не как чиновника, а как обычного человека», - подытожил Анатолий Мультах.

Напомним, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников презентовал проект #Команда2018 9 апреля. Его цель - объединить активных и неравнодушных к будущему Псковской области граждан. Целевая аудитория #Команды2018 - участники уже действующих в регионе общественных проектов, волонтёры и добровольцы.