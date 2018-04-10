0
11:55
Анатолий Мультах: Проект #Команда 2018 - возможность консолидировать силы
11:38
Студийная фотосессия прошла у конкурсанток «Миссис Псков 2018»
11:02
Екатерина Транева: Надеюсь, #Команда 2018 будет работать на благо региона и в этом, и в последующие годы
10:06
ФОТОФАКТ: Граффити со ссылкой на канал продажи наркотиков через интернет появилось на здании администрации Псковского района
22:53
Псковичам напоминают: распространённая причина пожара - неосторожное обращение с огнём при курении
21:44
Врио губернатора провёл первое заседание оргкомитета по подготовке к празднованию Дня Победы
19:04
Командная строка
Еще новости
Общество

Анатолий Мультах: Проект #Команда 2018 - возможность консолидировать силы

«Проект #Команда 2018 - возможность консолидировать силы», - заявил директор центра «Патриот» Анатолий Мультах корреспонденту Псковского агентства информации.

«Если раньше каждый работал в свою сторону, то сейчас появилась возможность поработать в одном направлении на благо Псковской области. У нас десятки проектов, уже думаем, что именно представить. На мой взгляд, здесь можно было бы поработать структурам юнармии, которые сейчас недостаточно финансируются. У них масса хороших идей, с которыми они могли бы засветиться. Мы уже обзваниваем военно-патриотические клубы и структуры юнармии, предлагая принять участие в этом перспективном проекте», - рассказал Анатолий Мультах.

Директор «Патриота» отметил, что врио губернатора Михаил Ведерников продемонстрировал личную заинтересованность в сборе инициатив.  По его словам, важным также является факт отсутствия возрастного ценза. «Главное, чтобы люди работали на область и сопереживали этому процессу. Вот и со стороны, знаменитостей, таких как Алексей Немов, тоже есть интерес к этому проекту. Я на этого парня посмотрел с удовольствием, он и прекрасный спортсмен, и замечательный человек. Радует ещё, что Михаил Ведерников продемонстрировал своё отношение к #Команде 2018 не как чиновника, а как обычного человека», - подытожил Анатолий Мультах.

Напомним, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников презентовал проект #Команда2018 9 апреля. Его цель - объединить активных и неравнодушных к будущему Псковской области граждан. Целевая аудитория #Команды2018 - участники уже действующих в регионе общественных проектов, волонтёры и добровольцы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Анатолий Мультах: Проект #Команда 2018 - возможность консолидировать силы
10 апреля 2018
Анатолий Мультах: Проект #Команда 2018 - возможность консолидировать силы
Студийная фотосессия прошла у конкурсанток «Миссис Псков 2018»
10 апреля 2018
Студийная фотосессия прошла у конкурсанток «Миссис Псков 2018» 1
Екатерина Транева: Надеюсь, #Команда 2018 будет работать на благо региона и в этом, и в последующие годы
10 апреля 2018
Екатерина Транева: Надеюсь, #Команда 2018 будет работать на благо региона и в этом, и в последующие годы
ФОТОФАКТ: Граффити со ссылкой на канал продажи наркотиков через интернет появилось на здании администрации Псковского района
10 апреля 2018
ФОТОФАКТ: Граффити со ссылкой на канал продажи наркотиков через интернет появилось на здании администрации Псковского района 2
Псковичам напоминают: распространённая причина пожара - неосторожное обращение с огнём при курении
09 апреля 2018
Псковичам напоминают: распространённая причина пожара - неосторожное обращение с огнём при курении
Врио губернатора провёл первое заседание оргкомитета по подготовке к празднованию Дня Победы
09 апреля 2018
Врио губернатора провёл первое заседание оргкомитета по подготовке к празднованию Дня Победы
Дина Дымова о проекте #Команда2018: От вложенной энергетики зависит любое дело
09 апреля 2018
Дина Дымова о проекте #Команда2018: От вложенной энергетики зависит любое дело
Федерация автоспорта примет участие в #Команде2018 с проектами, направленными на развитие автотуризма и инфраструктуры
09 апреля 2018
Федерация автоспорта примет участие в #Команде2018 с проектами, направленными на развитие автотуризма и инфраструктуры

Идет загрузка...