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Общество

Объявлен конкурс на создание гимна Псковской области

Радиостанция «Маяк-Псков» предлагает музыкантам сочинить собственный вариант гимна Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили на радиостанции.

Так, все желающие могут сочинить гимн региона и выложить его в соцсетях с хештегами #мойгимнобласти #МаякПсков. Композиции также можно присылать на e-mail: mvm@pvi.ru  или выкладывать на странице официальной группы «Вконтакте».

Отмечается, что в каждом «Шоу вежливых людей» сотрудники радиостанции будут слушать по 2 написанных трека и с помощью народного голосования выбирать лучший из них. Три лучших композиции попадут в постоянную ротацию радиостанции «Маяк-Псков» и станут претендентами на статус официального гимна Псковской области.

Напомним, что врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников на первом заседании геральдического совета 30 марта поставил задачу определиться с внешним видом герба и флага Псковской области, а также с гимном региона.

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