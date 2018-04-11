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Псковский Кубок PRO SPORT по бегу по пересечённой местности будет организован в рамках проекта #Команда2018
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Спорт

Псковский Кубок PRO SPORT по бегу по пересечённой местности будет организован в рамках проекта #Команда2018

Кубок PRO SPORT - 2018 по бегу по пересечённой местности пройдёт в рамках проекта #Команда2018, который будет реализован по инициативе врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом Псковскому агентству информации сообщил член региональной спортивной общественной организации «ПРО Спорт» Артур Екабсон.

В этом году организаторы ожидают еще большее количество участников, подготовлены новые трассы, места, объем и программа.

Артур Екабсон отметил, что соревнования направлены на пропаганду физической культуры и спорта, становление здоровой нации. Он напомнил, что в них принимают участие не только профессиональные спортсмены, но и любители бега, в том числе дети. «Потому что залог здоровой нации – это здоровое подрастающее поколение», - подчеркнул Артур Екабсон.

Напомним, мероприятие пройдет в 5 этапов: I этап - 20 мая (Финский парк), II этап - 17 июня (Череха), III этап - 15 июля (Печорский район), IV этап - 19 августа (гора Соколиха), V этап - 9 сентября (Печорский район). Отмечается, что в рамках первого этапа будет также и дистанция полумарафон.

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