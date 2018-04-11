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Неля Лебедева: Проект #Команда2018 будет очень хорошим опытом для Псковской области

«Мы положительно относимся к проведению такого проекта, и считаем, что это будет для Псковской области очень хорошим опытом», - заявила координатор псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Неля Лебедева в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Она напомнила, что в «Ассоциации юристов России» есть молодежное крыло. «У молодых людей много интересных идей, которые они могли бы реализовать. Они смогут это сделать в том числе благодаря проекту #Команда2018», - отметила Неля Лебедева.

Она также сообщила, что инициативу разработки проекта они отдали в руки молодых. «Они нам предложат проекты на конкурс Совета ассоциации, и затем мы выберем лучшее, что будем отправлять на проект #Команда2018», - уточнила координатор ассоциации.

По ее словам, скорее всего это будет проект, направленный на помощь социально незащищенным гражданам. «Может это будет бесплатная юридическая помощь, может быть какие-то другие социальные инициативы, может быть что-то для воспитанников детских домов. Я знаю, что у молодежи были такие идеи», - рассказала Неля Лебедева.   

Напомним, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников презентовал проект #Команда2018 9 апреля. Его цель - объединить активных и неравнодушных к будущему Псковской области граждан. Целевая аудитория #Команды2018 - участники уже действующих в регионе общественных проектов, волонтёры и добровольцы.

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