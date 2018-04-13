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Самый успешный сезон за последние годы провели российские футбольные клубы в УЕФА

Российские футбольные клубы обновили рекорд в рейтинге УЕФА. Обновлённый рейтинг опубликован на сайте УЕФА.

В сезоне 2017-2018 годов коэффициент за выступление российских клубов в еврокубках составил 12,600. Общий обновленный коэффицент — 53,382. Россия сохранила за собой шестое место в турнирной таблице рейтинга УЕФА, что позволит в сезоне 2019-2020 годов представить в еврокубках шесть команд - по три в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Напомним, что в этом сезоне Россию в еврокубках представляли пять команд: «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар». Всего российские команды провели 52 матча - 27 побед, 9 ничьих и 16 поражений.

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